Santos x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste domingo (27) para Santos x Corinthians, clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, a partir das 11h (de Brasília), na Vila Belmiro. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, cinco meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Paulista feminino da última temporada. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1.

Vindo de derrota para o Palmeiras por 1 a 0 na última rodada, as Sereias da Vila buscam voltar a vencer no torneio. Atualmente, somam três pontos (duas derrotas e uma vitória).

"A gente vem de um belo jogo no Allianz, perdemos por um detalhe, no finalzinho. Mas a gente é muito forte dentro de casa e com a presença da torcida acredito que apresentaremos um belo espetáculo, em busca dos três pontos”, disse Ana Clara.

Já o Corinthians, com duas vitórias e um empate, soma sete pontos, e aparece na quarta posição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O novo uniforme do Santos para a temporada terá sua estreia oficial neste domingo contra o Corinthians.

"O futebol feminino tem ganhado cada dia mais notoriedade, e é um imenso orgulho estarmos estreando o novo uniforme do Peixe vestindo o time feminino. Ainda mais dentro de um jogo tão importante", disse Eduardo Dal Pogetto, diretor de marca da Umbro Brasil.

Para o clássico, a técnica Tatiele Silveira deve repetir a mesma formação que foi derrotada pelo Verdão na última rodada.

Do outro lado, o Corinthians chega embalado com a vitória sobre o Cruzeiro. Com boa atuação da equipe diante das mineiras, o técnico Arthur Elias deve manter Andressa no lugar de Tarciane.

Possível escalação do Santos: Vivi; Bruninha, Tayla, Kaká; Bia Menezes, Brena, Ana Clara; Fernanda, Ketlen e Gi Oliveira.

Possível escalação do Corinthians: Lelê; Paulinha, Giovanna Campiolo, Andressa e Juliete; Diany, Mariza e Tamires; Miriã, Jaqueline e Bianca.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos x Corinthians será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, neste domingo (27).