Santos x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (01), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já rebaixada, a Chapecoense visita o neste domingo (01), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x DATA Domingo, 01 de novembro LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Atualmente vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Santos joga essas rodadas finais já classificado para a Copa Libertadores, tentando garantir a segunda colocação, que daria ao clube dois milhões de reais a mais de premiação do que o terceiro lugar.

Para o duelo, Jorge Desio (Sampaoli está novamente suspenso) não terá três jogadores importantes: Pará, Luan Peres e o craque Soteldo, destaque do no ano. Em compensação, terá o retorno de Marinho e Gustavo Henrique, desfalques na derrota diante do Fortaleza.

Com o Palmeiras, atual terceiro colocado, enfrentando o Flamengo, essa é a chance do Santos se distanciar do rival na tabela.

Provável escalação do Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan (Diego Pituca); Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson (Derlis González).

CHAPECOENSE

A terá um fim de ano "amargo". Na semana em que o acidente que vitimou a delegação que iria jogar a final da Copa Sul-Americana de 2016 completa três anos, o clube foi rebaixado pela primeira vez à segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

17 jogadores do elenco atual não estarão no grupo que jogará a em 2020, incluindo Everaldo e Bruno Pacheco, destaques do time nesta temporada, e que já não jogam contra o Santos.

Sem chances de brigar por nada, os jogos restantes da Chape no Brasileirão são uma oportunidade do elenco atual dar um final digno para o ano de 2019.

Provável escalação da Chapecoense: João Ricardo, Eduardo, Douglas, Maurício Ramos e Roberto; Amaral, Márcio Araújo e Camilo; Arthur Gomes, Dalberto (Kayzer) e Renato

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 11 jogos disputados, o Santos leva uma vantagem de seis vitórias, contra três da Chape, além de dois empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Chapecoense 0 x 1 Santos Brasileirão 2018 Santos 0 x 1 Chapecoense Brasileirão 2018 Chapecoense 0 x 0 Santos Brasileirão 2017 Chapecoense 2 x 0 Santos Brasileirão 2017 Santos 1 x 0 Chapecoense Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 4 x 1 Cruzeiro Brasileirão 23 de novembro Fortaleza 2 x 1 Santos Brasileirão 28 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Santos Brasileirão 04 de dezembro 19h (de Brasília) Santos x Flamengo Brasileirão 08 de dezembro 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 1 Chapecoense Brasileirão 24 de novembro Chapecoense 0 x 1 Botafogo Brasileirão 27 de novembro

Próximas partidas