Santos x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações da Brasileirão Série A 2022

Santos e Ceará entram em campo neste sábado (21), na Arena Barueri, às 18h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Ceará DATA Sábado, 21 de maio de 2022 LOCAL Arena Barueri, Barueri - SP HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Andrade e Lucas Modesto (DF)

Quarto árbitro: Adriano Miranda (SP)

VAR: Leone Rocha (GO)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste sábado, na Arena Barueri.

Felipe Santos/Ceará SC

MAIS INFORMAÇÕES

O Santos busca a reabilitação no campeonato e contará com o apoio de mais de 20 mil torcedores na Arena Barueri.

O Peixe está na quinta posição do Brasileirão, com 10 pontos marcados. Além disso, o Alvinegro chega confiante após conquistar uma vitória heroica no meio da semana, pela Copa Sul-Americana.

Do outro lado, o Ceará também quer o triunfo para tentar deixar a zona de rebaixamento.

O Veozão é o 18º colocado, com 4 pontos. Assim como o adversário, os cearenses venceram seu compromisso no meio da semana, pela mesma competição continental.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Unión La Calera Copa Sul-Americana 18 de maio de 2022 Goiás 1 x 0 Santos Brasileirão 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Banfield Copa Sul-Americana 24 de maio de 2022 19h15 (de Brasília) Santos x Palmeiras Brasileirão 29 de maio de 2022 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 6 x 0 General Caballero Copa Sul-Americana 17 de maio de 2022 Ceará 2 x 2 Flamengo Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas