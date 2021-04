Santos x Botafogo-SP: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Peixe volta aos gramados pelo Paulistão neste sábado (10); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos recebe o Botafogo-SP neste sábado (10), à partir das 22h (de Brasília), em partida válida pela Paulistão, de volta após paralisação . O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere , no pay-per-view. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Botafogo-SP DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Estádio Vila Belmiro - BRA HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida desse sábado (10). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Em meio a confronto importante na pré-Libertadores e prestes a disputar uma real maratona de jogos no Paulistão, o Santos volta aos gramados à todo vapor.

Justamente devido à partida diante do San Lorenzo, Ariel Holán deve escalar uma equipe mista contra o Botafogo-SP. Assim, alguns nomes retornam para o banco de reservas, enquanto outros devem ganhar oportunidade no time titular.

Provável escalação do Santos: John; Pará, Alex, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro, Lucas Lourenço e Jean Mota; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

BOTAFOGO-SP

Sob o comando do novo técnico Argel Fuchs, o Botafogo-SP, lanterna do Grupo A com um ponto, tenta se recuperar na competição diante do poderoso Santos.

Segundo o GE , o time foi informado nesta tarde de sexta-feira (9) que jogaria no final de semana e já se prontificou para viajar à Santos.

Provável escalação do Botafogo-SP: a definir .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Ituano Paulista 13 de março de 2021 San Lorenzo 1 x 3 Santos Copa Libertadores 6 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x San Lorenzo Libertadores 13 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Ponte Preta x Santos Paulista 16 de abril de 2021 20h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 5 x 0 Botafogo-SP Paulista 8 de março de 2021 Botafogo-SP 0 x 1 Ponte Preta Paulista 13 de março de 2021

Próximas partidas