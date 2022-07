Santos x Botafogo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece nesta quarta-feira (20), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Botafogo nesta quarta-feira (20), na Vila Belmiro, a partir das 21h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.



Vivendo mais um mau momento na temporada, o Santos que está perto de anunciar Lisca como seu novo treinador, quer reencontrar a vitória no campeonato. O Peixe é o décimo colocado, com 22 pontos.

Treino de hoje. Amanhã tem Santos pelo #Brasileirão! pic.twitter.com/AHCM33oHD5 — Santos FC (@SantosFC) July 19, 2022

Sandry e Lucas Pires, machucados, são desfalques no Rubro-Negro, enquanto Rodrigo Fernández, com problema físico, é dúvida. Já Alex Nascimento está de volta após empréstimo, teve seu nome publicado no BID e é reforço para a defesa santista.

Do outro lado, o Botafogo também chega pressionado para o duelo, pois não vence há quatro partidas no Brasileirão, chegando a seis se incluir os dois confrontos da Copa do Brasil.

O Alvinegro continua com uma série de jogadores no departamento médico, mas conta com os retornos de Daniel Borges e Hugo, que cumpriram suspensão na última rodada, além de Gatito, que ficou fora no fim de semana devido a uma indisposição, Patrick de Paula e Barreto, recuperados de lesão.

Nos últimos 20 duelos entre as equipes, o Santos venceu 11 vezes, o Botafogo cinco, além de quatro empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho (Rodrigo Fernández), Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Ângelo); Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Possível escalação do Botafogo: Douglas Borges, Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, DG, Tchê Tchê, Oyama, Lucas Fernandes, Vinícius Lopes, Ericon e Gustavo Sauer.

Desfalques da partida

Santos:

Lucas Pires e Sandry: lesionados.

Botafogo:

Breno, Kayque, Diego Gonçalves, Cuesta, Carlinhos, Rafael e Victor Sá: departamento médico.

Quando é?

JOGO Santos x Botafogo DATA Quarta-feira, 20 de julho de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Henrique Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Ilbert da Silva (SP)

VAR: Daniel Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Santos Brasileirão 16 de julho de 2022 Santos 1 x 0 Corinthians Copa do Brasil 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Santos Brasileirão 24 de julho de 2022 19h (de Brasília) Santos x Fluminense Brasileirão 1 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 17 de julho de 2022 Botafogo 0 x 2 América-MG Copa do Brasil 14 de julho de 2022

Próximas partidas