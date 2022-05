Santos x Banfield: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Santos e Banfield se enfrentam nesta terça-feira (24), na Vila Belmiro, a partir das 19h15 (de Brasília), pela última rodada do grupo C da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Banfield DATA Terça-feira, 24 de maio de 2022 LOCAL Vila Belmiro, Santos - SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o veículo que vai transmitir o jogo desta terça-feira (24), na Vila Belmiro.

Qual o número da Conmebol TV nas operadoras?

Sky

canais 220, 221, 222 e 223 SD; 620, 621, 622 e 623 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

canais 211, 212, 213 e 214 SD: 711, 712, 713 e 714 HD

MAIS INFORMAÇÕES

Líder do grupo C com 10 pontos, o Santos entra em campo nesta terça-feira precisando de uma vitória simples para avançar à próxima fase.

Caso haja um empate ou derrota do Peixe na Vila Belmiro, o time brasileiro terá que torcer por um empate entre Unión La Calera e Universidad de Quito.

O Banfield, por sua vez, está eliminado e não tem mais chances de classificação.

O time argentino, no entanto, promete dificultar a vida alvinegra.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BANFIELD

JOGO CAMPEONATO DATA Banfield 1 x 1 Universidad Católica Copa Sul-Americana 17 de maio de 2022 Banfield 1 x 1 Tucumán Campeonato Argentino 9 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir A definir

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Ceará Brasileirão 21 de maio de 2022 Santos 1 x 0 Unión La Calera Copa Sul-Americana 18 de maio de 2022

Próximas partidas