Santos x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (31), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e buscam reencontrar o caminho da vitória na noite desta quinta-feira (31), às 19h15 (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Bahia DATA Quinta-feira, 31 de outubro LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal TNT, além do Premiere para todo o Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Vindo de empate sem gols com o , o busca reencontrar o caminho da vitória no Brasileirão após duas rodadas.

O técnico Jorge Sampaoli poderá contar com o retorno de Lucas Veríssimo, que cumpriu suspensão automática na última rodada.

Atualmente, a equipe é a terceira colocada do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos, cinco a menos que o vice e a 15 do líder .

Provável escalação do Santos: Everson; Pará (Luan Peres), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge (Felipe Jonatan); Jobson (Alison), Carlos Sánchez e Evandro (Jean Mota); Marinho (Tailson), Eduardo Sasha e Soteldo

BAHIA

Há quatro jogos sem vencer e com duas derrotas seguidas, o Bahia entra em campo pressionado por uma vitória para seguir sonhando com o G-6.

"Quatro jogos sem vencer, mas já é passado. A gente não pode ficar remoendo o que já passou. Voltar a vencer novamente, em casa ou fora de casa. Quando voltar a jogar em casa, ter tranquilidade, paciência, fazer o nosso jogo para que o triunfo volte a acontecer", disse Élber.

O Bahia caiu para a nona posição, com 41 pontos, está a quatro pontos do Corinthians, primeiro clube no G-6.

Provável escalação do Bahia: Friedrich; Paraíba, Juninho, Fonseca, Palmieri; Guerra, Gregore, Flavio; Artur, Fernandão, Elber

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Santos Brasileirão 20 de outubro Corinthians 0 x 0 Santos Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Brasileirão 3 de novembro 19h (de Brasília) Avaí x Santos Brasileirão 6 de novembro 21h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Ceará Brasileirão 21 de outubro Bahia 2 x 3 Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas