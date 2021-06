Santos x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será neste domingo (27), pela sétima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em partida que promete ser movimentada, Santos e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (27), na Vila Belmiro, a partir das 20h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Atlético-MG DATA Domingo, 27 de junho de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 20h30(de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Michael Correira e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Assistente VAR: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Galo vem de tropeços no Brasileirão / Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

A TV Globo, na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Santos chega para o duelo deste domingo querendo mais uma vitória. Para o duelo na Vila Belmiro, Alison é dúvida, enquanto Camacho é desfalque por suspensão. Desta forma, o técnico Fernando Diniz pode optar por Vinicius Balieiro ou Carlos Sánchez.

Do outro lado, o Atlético-MG vem de tropeços nas últimas rodadas e quer reencontrar o caminho do triunfo no campeonato. O Galo não terá o técnico Cuca à beira do gramado, após o treinador ter sido expulso no jogo anterior. Além disso, o time mineiro tem longa lista de desfalques: Rafael e Dodô ( lesionados), Micael, Nathan, Nacho, Dylan, Marrony e Sasha seguem em quarentena pela Covid-19, enquanto Savinho (seleção sub-17), Alonso (Paraguai), Franco, Vargas e Savarino estão disputando a Copa América por suas seleções.

Provável escalação do Santos: João Paulo (John); Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (Carlos Sánchez, Alison ou Danilo Boza), Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Gabriel, Guilherme Arana; Jair, Allan e Tchê Tchê; Hyoran, Hulk e Keno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 2 Santos Brasileirão 24 de junho de 2021 Santos 2 x 0 São Paulo Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Sport Brasileirão 30 de junho de 2021 20h30 (de Brasília) América-MG x Santos Brasileirão 3 de julho de 2021 21h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Atlético-MG Brasileirão 24 de junho de 2021 Atlético-MG 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 21 de junho de 2021

Próximas partidas