Santos x Atlético-MG: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Após 0 a 0 no jogo de ida, os dois times buscam a cobiçada vaga nas quartas de final na Vila Belmiro

e entram em campo nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do . Após empatar com o por 0 a 0 na Arena Independência, na partida de ida, o precisa de uma vitória simples em casa para avançar.

Veja informações da partida!

JOGO Santos x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 6 de junho LOCAL Pacaembu - SP HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Santos)

O jogo será transmitido pelo canal Sportv (menos estado de SP, que acompanha no Premiere). Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

Buscando evitar a terceira eliminação no Pacaembu em 2019 (Sul-Americana e ), o Peixe entra em campo sem Cueva e Derlis González, que estão com suas respectivas seleções, além de Rodrygo.

O jovem de 18 anos foi chamado pelo técnico André Jardine para o torneio Maurice Revello, disputado na , mas optou por não se apresentar e adiar sua despedida do Santos. Desta forma, sem ter recebido a desconvocação oficial da CBF, o clube decidiu por não relacionar o jogador com medo da punição.

"Vai ser um jogo difícil como foi lá no Independência, quando cada time dominou um tempo. Não podemos abdicar do nosso estilo, que faz muita gente de outras equipes assistir aos jogos do Santos. Vamos em busca de uma grande partida e da classificação nos 90 minutos", disse Everson.

Escalação provável:

ATLÉTICO-MG

Vindo de duas vitórias seguidas, sobre o Unión Calera e o , o Galo deve entrar em campo Zé Welison, para dar mais força na marcação e mais segurança no sistema defensivo, no lugar de Adilson.

Apesar do bom retrospecto recente, a equipe mineira não passa confiança quando atua como visitante. Apesar do discurso dos atletas de que a eqiupe não pode ser omissa no Pacaembu, o momento é de cuidado.

Escalação provável: