Santos x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo na noite desta quarta-feira (14), às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Santos x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após uma semana polêmica com a contratação de Robinho, que mesmo regularizado não deve jogar, o Santos entra em campo com o técnico Cuca não podendo contar com Jobson, suspenso, além de Carlos Sánchez, Raniel e Vladimir, no departamento médico, e Soteldo, na seleção venezuelana.

Já o Atlético-GO reencontrou o caminho da vitória na última rodada e agora busca mais um resultado positivo.

No entanto, o clube perdeu o técnico Vagner Mancini, que assinou com o Corinthians, e será comandado pelo auxiliar Eduardo Souza.

Para o duelo, o zagueiro Gilvan, que cumpriu suspensão contra o RB , retorna.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Lucas Lourenço), Diego Pituca e Jean Mota; Marinho, Arthur Gomes e Kaio Jorge.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Dudu (Arnaldo), Éder, Gilvan, Nicolas; Willian Maranhão (M. Frizzo), Marlon Freitas, Chico; Janderson, Zé Roberto, Gustavo Ferrareis.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 Santos 2 x 1 Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Brasileiro 17 de outubro de 2020 17h (de Brasília) Santos x Defensa y Justicia 20 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 Atlético-GO 2 x 1 RB Bragantino Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas