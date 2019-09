Santos x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (8), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o recebe o -PR neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para os estados de SP, PR, RS, GO, TO, MS, MT, PE e CE, além do canal TNT, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x DATA Domingo, 8 de setembro LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação )

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SANTOS

O técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Soteldo, que está com a seleção venezuelana, além de Jorge, Derlis González e Cueva, também chamados para suas respectivas seleções, e Victor Ferraz, suspenso.

Atualmente, o Santos ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, mesmo número do líder , que leva vantagem pelo saldo de gols.

Provável escalação do Santos: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Carlos Sánchez, Diego Pituca, Evandro e Felipe Jonatan (Alison); Eduardo Sasha, Uribe (Lucas Venuto ou Jean Mota) e Marinho

ATHLETICO-PR

Finalista da Copa do Brasil, a tendência é que Tiago Nunes mande a campo um time reserva. No entanto, o zagueiro Pedro Henrique e o lateral-esquerdo Adriano, contratados após o prazo de inscrições da Copa do , devem jogar.

Léo Pereira, suspenso contra e Ceará, pode ser aproveitado para recuperar o ritmo. A tendência é que Léo, Lucas Halter e Bambu disputem a vaga.

Provável escalação do Athletico-PR: Léo; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira (Lucas Halter) e Adriano; Matheus Rossetto, Erick e Felipe; Braian Romero, Vitinho e Thonny Anderson.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 3 Brasileirão 25 de agosto 0 x 1 Santos Brasileirão 31 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Santos Brasileirão 14 de setembro 11h (de Brasília) Santos x Grêmio Brasileirão 21 de setembro 21h (de Brasília)

ATHLETICO-PR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 0 Ceará Brasileirão 31 de agosto Athletico-PR x Grêmio 4 de setembro

Próximas partidas