Santos x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro sub-20

Partida acontece neste sábado (30), pela oitava rodada do Brasileiro sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Athletico-PR se enfrentam neste sábado (30), no CT Rei Pelé, a partir das 10h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileiro sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV e da CBF TV, na internet.

O Santos vem de derrota em clássico na última rodada e, em consequência do resultado, acabou caindo do primeiro para o terceiro lugar do grupo B, com 13 pontos marcados. Até o momento, o peixe soma quatro vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o Athletico-PR venceu a partida passada e ganhou posições na tabela, subindo para quarto, também com 13 pontos, em campanha semelhante a do adversário.

Prováveis escalações

Possível escalação do Santos: Eduardo, Balieiro, Zabala, Cadu, Diogo, Balão, Fernando, Matheus, Invonei, Renyer e Deivid.

Possível escalação do Athletico-PR: Mycael, João Paulo, João Pedro, Derik, Dourado, João Miquelim, Kawan, Emersonn, Juninho, Danielzinho e Renan.

Desfalques da partida

Santos:

sem desfalques confirmados.

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Santos x Athletico-PR DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL CT Rei Pelé, Santos - SP HORÁRIO 10h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Mattos (SP)

Assistentes: Ítalo Andrade e Marcela Silva (SP)

Quarto árbitro: Fabiano dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Santos x Ferroviária Paulista sub-20 27 de julho de 2022 Corinthians 1 x 0 Santos Brasileiro sub-20 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tanabi x Santos Paulista sub-20 3 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Grêmio x Santos Brasileiro sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Independente x Athletico-PR Paranaense sub-20 27 de julho de 2022 Athletico-PR 3 x 0 RB Bragantino Brasileiro sub-20 24 de julho de 2022

Próximas partidas