Santos x Água Santa: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Jogo da oitava rodada do Paulistão sub-20 acontece nesta quarta-feira (15); veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Água Santa na tarde desta quarta-feira (15), no CT Rei Pelé, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na plataforma de streaming.

JOGO Santos x Água Santa DATA Domingo, 12 de junho de 2022 LOCAL CT Rei Pelé, Santos - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

Literalmente em casa, o Santos quer mais uma vitória para manter a sua campanha 100% no Paulista. O Peixe venceu todos os jogos até o momento e soma 21 pontos, na liderança do grupo 12. Além disso, o Alvinegro possui o artilheiro do campeonato, Renyer, com 7 gols, e o vice-artilheiro, Ivonei, com 6.

GOLEADA E 100% NO ESTADUAL! ⚪⚫



Os #MeninosDaVila venceram por 5 a 0 o Mauá, fora de casa, na tarde deste domingo (12), pela 7ª rodada do #PaulistãoSub20. Os gols santistas foram marcados por Matheus Nunes (2), Victor Michell, Alison Matheus e Kaio Henrique. pic.twitter.com/yMjbvIRzGF — Santos FC (@SantosFC) June 12, 2022

Já o Água Santa está na segunda posição da chave, com 13 pontos (quatro vitórias, um empate e duas derrotas).

Prováveis escalações

Santos: Mauro, Jair, Diogo, Carlos Eduardo, João Victor, Leonardo, Nycollas, Matheus, Victor Michell, Ivonei e Fernando.

Água Santa: Matheus, João Vitor, Thiago Henrique, Edilson, João Paulo, Deivid, Ruan, Pedro, Arthur, Lucas e Andrey.

Água Santa

JOGO CAMPEONATO DATA Água Santa 0 x 1 Mauaense Paulista sub-20 11 de junho de 2022 Jabaquara 0 x 2 Água Santa Paulista sub-20 8 de junho de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Água Santa x Portuguesa Santista Paulista sub-20 23 de junho de 2022 15h (de Brasília) Mauá x Água Santa Paulista sub-20 29 de junho de 2022 15h (de Brasília)

Santos

JOGO CAMPEONATO DATA Mauá 0 x 5 Santos Paulista sub-20 12 de junho de 2022 Santos 3 x 0 Portuguesa Santista Paulista sub-20 8 de junho de 2022

