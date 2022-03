Santos x Água Santa: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Paulista 2022

Na Vila Belmiro, o Santos encara o Água Santa na tarde deste sábado (19), às 16h (de Brasília), pela 12ª rodada da primeira fase do Paulistão.

O Peixe chega pressionado na última rodada do Estadual. Com 11 pontos no Grupo D, a equipe pode ser rebaixada em caso de derrota. No entanto, também chega para o confronto podendo conquistar a classificação às quartas de final - precisa vencer e torcer por um tropeço do Santo André contra a Inter de Limeira.

Do outro lado, o Água Santa, na quarta posição do Grupo A, está praticamente livre do rebaixamento, mas a classificação para a próxima fase é difícil. Precisa vencer o Peixe e torcer por tropeços de Guarani e Inter de Limeira, que jogam contra São Bernardo e Santo André, respectivamente.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo no Paulistão, o Palmeiras terá à disposição Felipe Jonatan e Carlos Sánchez, assim como Emiliano Velázquez, que cumpriu suspensão no empate com a Ferroviária, e Marcos Guilherme, que retorna após ser liberado para acompanhar o nascimento da filha.

Por outro lado, o técnico Fabián Bustos segue sem contar com Madson, com lesão muscular no adutor da coxa esquerda, e Ângelo, com um problema na coxa direita.

Já o Água Santa terá o retorno de Rodrigo Sam, mas Marcondes, com dores, está fora e pode ser substituído por Hélder.

Emerson, Cristiano e Luan Dias, ainda machucados, seguem fora.

Possível escalação do Santos: João Paulo; Auro; Velázquez, Bauermann e Lucas Pires; Kaiky, Zanocelo e Ricardo Goulart; Lucas Barbosa; Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Possível escalação do Água Santa: Victor Souza; Alex Silva, Hélder, Jeferson Bahia e Rhuan; Rodrigo Sam, PH e Lelê; Fernandinho, Dadá Belmonte e Álvaro.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES

SANTOS:

John: dores no joelho direito

Madson e Ângelo: lesionados

ÁGUA SANTA:

Emerson, Cristiano e Luan Dias: machucados

ARBITRAGEM

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Evandro de Melo Lima

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro

VAR: José Cláudio Rocha

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santos X Água Santa será transmitido ao vivo pelo EstádioTNT Sports e pelo HBO Max, na plataforma de streaming - clique AQUI e veja como assinar o serviço com o UOL Play.