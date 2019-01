Santos: Victor Ferraz fica e Bruno Henrique deve ir para o Flamengo

Lateral foi inscrito no Paulistão, enquanto atacante deve ser vendido por R$ 23 milhões

Clube paulista mais atrasado no planejamento para a temporada, o Santos segue definindo o seu elenco para 2019. Nas últimas horas, duas longas novelas se encaminharam para os seus últimos capítulos. A inscrição de Victor Ferraz no Paulistão, praticamente encerrou com o sonho do São Paulo de contar com o lateral-direito. Já o atacante Bruno Henrique, está muito próximo de trocar o Alvinegro Praiano pelo Flamengo.

Victor Ferraz foi o único lateral-direito inscrito pelo Santos no Campeonato Paulista. O jogador estava na mira do São Paulo desde o ano passado, mas, nesse período, viu o Peixe recusar várias propostas pelo jogador.

Nos últimos dias, o Tricolor já tratava o negócio como complicado, mas ainda mantinha as esperanças. No entanto, Sampaoli deixou claro desde a sua chegada que gostaria de contar com o jogador e, agora, fica claro que ele seguirá no Peixe.



(Foto: Ricardo Nogueira/Getty)

Bruno Henrique, por sua vez, está muito perto de ser vendido para o Flamengo. O Santos aceitou a proposta do clube carioca de R$ 23 milhões por 90% dos direitos econômicos do atleta, além do empréstimo do volante Ronaldo até o fim de 2019, como informado pelo jornal A Tribuna.

Restam apenas alguns detalhes finais da negociação, principalmente envolvendo a chegada de Ronaldo ao Santos, além da realização de exames médicos.

O dinheiro da negociação deverá ser usado para o Santos trazer novos reforços. Até o momento, somente o zagueiro Felipe Aguilar e o meia-atacante Yeferson Soteldo já chegaram.