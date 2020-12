Santos ganha tempo com Veríssimo após eleição de Rueda, mas não pensa em venda durante a Libertadores

Zagueiro vê mercado na Europa crescer e, com eleição do novo presidente, não deve ter mais empecilhos para ser vendido

O dificilmente terá Lucas Veríssimo para a temporada 2021 e deve selar a venda do zagueiro antes mesmo da virada do ano. O clube, porém, se mexe para fazer com que o defensor siga no elenco até o final da participação alvinegra na atual edição da da América.

Depois de um imbróglio com episódios tensos na semana passada, com o jogador ficando fora até de um treinamento por não concordar com o veto do Conselho Fiscal à sua negociação com o , o caminho fica facilitado após a realização da eleição presidencial, que apontou Andres Rueda como novo mandatário.

Assim que o dirigente assumir o cargo, no começo de janeiro, não mais será necessária a aprovação dos termos de uma transferências pelos Conselhos Fiscais e Deliberativo. Ou seja, basta que os termos agradem jogador e diretoria, como já acontece hoje, para Veríssimo sair.

A Goal já noticiou tanto o interesse do Benfica quanto o da , times que devem apostar forte em Veríssimo no mercado de inverno europeu. O , porém, se resguarda para não ficar sem o seu pilar defensivo em uma possível corrida pelo tetra da Libertadores.

Assim como no caso do volante Diego Pituca, que teve a negociação com o Kashima Antlers aprovada pelo Conselho, o Santos pretende negociar a permanência de Lucas Veríssimo até o final da disputa do torneio continental.

A equipe entra em campo nesta quarta-feira para encarar o , pelas quartas de final da Libertadores. Como empatou o jogo de ida por 1 a 1, um 0 a 0 leva o Peixe para a semifinal, que será disputada apenas em janeiro, mês que se encerra com a decisão, no dia 31.