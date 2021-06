Santos vê negociação esfriar com Internacional por Rodrigo Lindoso; entenda

Conversa que havia avançado inicialmente breca após Colorado sinalizar querer esperar recuperação de Rodrigo Dourado, que sofreu lesão muscular

O Santos abriu negociação para contratar Rodrigo Lindoso, do Internacional. A informação foi publicada inicialmente pela Gazeta Esportiva e confirmada pela Goal. O Peixe, no entanto, viu a conversa que estava avançada esfriar por causa de uma lesão muscular de Rodrigo Dourado.

Isso porque a sinalização do Colorado foi de esperar a volta de lesão de Rodrigo Dourado para depois retomar a negociação com o Santos. Diante disso, o Peixe considera que a conversa esfriou e não garante se permanecerá interessado até a recuperação de Dourado no Inter.

Lindoso foi titular e fez um dos gols do Internacional na estreia do Brasileirão, no empate por 2 a 2 com o Sport. Depois, ficou no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil.

Em busca de reforços no mercado da bola, o Santos contratou até agora Marcos Guilherme, do próprio Internacional, além de Danilo Boza, Moraes e está encaminhado com Zanocelo.