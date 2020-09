Santos tem três reforços fechados e espera Fifa para registrá-los

Clube tem acerto com Elias, Matheusinho e receberá José Welison em negociação que marcou a ida de Éverson para o Atlético-MG; dívida impede inscrição

O ainda não pode contratar jogadores devido a uma punição estabelecida pela Fifa, mas já se movimenta nos bastidores para contratar atletas para encorpar o elenco do técnico Cuca. Atualmente, o clube possui acerto com os volantes Elias e José Welison, além do meia Matheusinho, mas precisa resolver uma pendência com o Hamburgo para poder registrar os jogadores.

Começando pelo problema: o tenta acertar o pagamento de uma dívida com o clube alemão datada de 2017, quando adquiriu o zagueiro Cleber. Os 4 milhões de euros de quase quatro anos atrás já estão calculados em R$ 30 milhões, com juros, e precisam ser quitados para o clube se livrar de uma punição imposta pela Fifa: enquanto não houver pagamento, não será liberado o registro de novos jogadores pelo Alvinegro da Baixada.

Como o valor é alto para um clube com pouco fluxo de caixa devido à pandemia da Covid-19, a ideia é usar dinheiro da venda de atletas diretamente na amortização do débito. Mesmo que não se alcance o valor total logo de cara, a equipe jurídica do Santos acredita que a demonstração da vontade de pagar já seria um trunfo para pedir que o Hamburgo retire a ação na Fifa.

Enquanto isso, o Peixe já verbalizou acerto com o volante Elias. Aos 35 anos, ele não atua desde o final do ano passado, quando encerrou sua passagem de três anos pelo . O jogador usou as redes sociais para dizer que "está de volta", sem oficializar o acerto com o Peixe, e espera a liberação oficial para reforçar o meio-campo da equipe do técnico Cuca.

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Com um salário baixo e livre no mercado, Elias é um dos modelos de negociação encontrados pelo Santos para dar mais opções a Cuca. O outro foi utilizar ativos do elenco e dívidas antigas para negociar a chegada de novos atletas, sem comprometer o pagamento dos salários do elenco.

A transferência já certa é de José Welison, incluído pelo Atlético-MG no negócio da contratação do goleiro Everson. Como João Paulo se estabeleceu como titular, o treinador concordou em liberar o arqueiro e viu o Peixe conseguir em troca um meio-campista que pode ser útil em meio à maratona de jogos que a equipe tem pela frente.

José Welison, com a camisa do Atlético-MG (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

O último reforço já engatilhado é o do meia Matheusinho, que interessa a Cuca por ser uma opção de criatividade no meio, algo que falta no atual elenco. Aos 22 anos, ele seria barato por poder abater uma dívida antiga dos mineiros com o Peixe pelo volante Leandro Donizete. Para evitar problemas judiciais, já que o Santos poderia fazer com os americanos o mesmo que vem sofrendo do Hamburgo, por exemplo, o garoto serviria para "zerar" a questão.

A dúvida que permanece no ar é: quando os jogadores estarão disponíveis? No Santos, há clara percepção de que, com o fluxo de caixa causado pelas vendas de Everson, Sasha e Porozo servirá para resolver ao menos a punição da Fifa e liberar a inscrição. A ideia é poder contar com os jogadores ao menos a partir do returno do grupo da da América, no final de setembro.