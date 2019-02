Santos tem a preferência de Jobson, mas Atlético-MG segue vivo na briga

Peixe já alinhou as bases salariais e o tempo de contrato com o volante do Red Bull Brasil, cuja família é santista

Atlético-MG e Santos disputam com unhas e dentes a contratação do volante Jobson, que tem sido um dos destaques do Red Bull Brasil no Campeonato Paulista. Os dois já aceitaram pagar cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 6,4 milhões) por 50% dos direitos econômicos dos jogador.

O Peixe, segundo o Blog Ora Bolas apurou, é neste momento o clube que está mais próximo do acordo, isso porque entrou primeiro na negociação, tendo na semana passada alinhado as bases salarias e o tempo de contrato (quatro anos) com Jobson. Além disso, a família do atleta é santista, outro fator que pode pesar na decisão.

Ainda vivo na briga e com uma reunião pré-agendada para quinta-feira, o Galo estuda oferecer um salário mais vatanjoso para vencer a concorrência e garantir a aquisição do jogador que nos últimos dias dias também passou a ser analisado com maior atenção por olheiros europeus.

Jobson, de 23 anos, participou de sete jogos e marcou dois gols no Campeonato Paulista, sendo um deles contra o Palmeiras, no empate em 1 a 1, no dia 20 de janeiro.