Santos, São Paulo e Corinthians recebem aviso sobre jogos da volta do Paulistão; veja

Trio é avisado nos bastidores sobre prováveis partidas a serem marcadas pela Federação Paulista de Futebol; Palmeiras entrará em campo pela Supercopa

Santos, São Paulo e Corinthians estão de sobreaviso sobre os jogos deste final de semana pela volta do Paulistão 2021. Embora a Federação Paulista de Futebol ainda não tenha oficializado a tabela, a Goal apurou que, nos bastidores, os clubes foram avisados da seguinte previsão:

São Paulo e São Caetano jogam neste sábado (10), no Morumbi;

jogam neste sábado (10), no Morumbi; Santos e Botafogo de Ribeirão Preto também jogam neste sábado (10), na Vila Belmiro;

também jogam neste sábado (10), na Vila Belmiro; Guarani e Corinthians jogam no domingo (11), no Brinco de Ouro da Princesa.

O Palmeiras entrará em campo pela Supercopa do Brasil com o Flamengo no domingo, em Brasília, e por isso não deverá atuar pelo estadual neste final de semana.

A Goal apurou que inicialmente a programação do Verdão é a seguinte:

Flamengo x Palmeiras , domingo, em Brasília - Supercopa do Brasil;

, domingo, em Brasília - Supercopa do Brasil; Palmeiras x Defensa y Justicia , quarta-feira, em Brasília - volta da Recopa Sul-Americana;

, quarta-feira, em Brasília - volta da Recopa Sul-Americana; Um jogo do Paulistão na sexta-feira (16);

na sexta-feira (16); Outro jogo do Paulistão no domingo (18).

O governo estadual autorizou a retomada da competição, depois de conversas entre a Federação Paulista de Futebol e o Ministério Público para aprimorar o protocolo sanitário em meio à pandemia de Covid-19. A determinação é para que os jogos aconteçam a partir das 20h desta sexta (9).