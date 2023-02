Santos x São Bento ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Pressionado, o Santos recebe o São Bento na noite desta quarta-feira (8), na Vila Belmiro, às 21h35 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Sem vencer desde a estreia do estadual, o Santos é o lanterna do grupo A, com 6 pontos e está extremamente pressionado. O Peixe vem de derrota em clássico e a torcida voltou a cobrar a diretoria do clube pela contratação de reforços, e a resposta foi o anúncio de Lucas Lima, enquanto outros nomes já estariam engatilhados. O Alvinegro tem uma série de desfalques para o jogo, porém, o goleiro João Paulo treinou normalmente após uma tendinite na coxa esquerda.

Do outro lado, o São Bento é o vice-líder do grupo C, com 9 pontos, mas não vence há duas partidas. O time do interior paulista contestou a mudança de local da partida, anteriormente marcado para o Canindé, e que acabou sendo marcado para a Vil Belmiro por recomendações da PM. As baixas na equipe são Iago Dias e Patrick.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santos: João Paulo; João Lucas, Messias (Maicon), Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Dodi; Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga.

Escalação do provável São Bento: Zé Carlos; Caio Hila, Bruno Aguiar, Léo Silva e Marlon; Lucas Lima, Marquinhos e Carlos Jatobá; Fernandinho, Marcos Nunes e Rubens.

Desfalques

Santos

Soteldo, Ed Carlos, Alex Nascimento, Felipe Jonatan, Zanocelo, Rodrigo Fernández e Carabajal estão todos no departamento médico.

São Bento

Iago Dias e Patrick estão lesionados.

Quando é?