Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Santos enfrenta o RB Bragantino nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x RB Bragantino DATA Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Auxiliar VAR: André da Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?

Nossos goleiros em ação. 🧤 pic.twitter.com/7b8aE22Sks — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 9, 2021

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 35 pontos, o Santos entra em campo de olho em abrir uma vantagem ainda maior para o Sport, que ocupa a 17ª posição, com 30.

Para o confronto, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Madson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o RB Bragantino busca se manter no G-4 do Brasileirão.

Eric Ramires, suspenso, está fora, enquanto Léo Ortiz volta a ficar à disposição depois de sentir um desconforto muscular.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Vagner Leonardo; Pará, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga e Raniel (Diego Tardelli).

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan (Léo Ortiz) e Edimar; Jadsom, Gabriel Novaes (Pedrinho) e Helinho; Artur, Cuello e Ytalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Santos Brasileirão 30 de outubro de 2021 Santos 0 x 2 Palmeiras Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-GO x Santos Brasileirão 13 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Santos x Chapecoense Brasileirão 17 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 1 de novembro de 2021 RB Bragantino 0 x 2 Athletico-PR Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas