Santos quer Cazares, mas negócio com o Atlético-MG é complicado

Contrato curto é o maior trunfo do Santos para tentar o meia, mas alto custo e busca por recompensa do Galo são entraves

O começou conversas e tem como objetivo para as próximas semanas acertar a contratação do meia Cazares, do Atlético-MG. O jogador sinalizou positivamente sobre a possibilidade de se mudar para a Baixada. Do lado do , o contrato é curto e Cuca já aprovou o nome, mas há um porém: sobram entraves.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O primeiro: o não gostaria de perder de graça o armador, que tem contrato até o fim do ano. Ainda que não se encaixe inicialmente no estilo de Jorge Sampaoli, o equatoriano é um meia de rara capacidade técnica e pode ser importante na maratona de jogos que os atleticanos têm pela frente.

Mais times

Para compensar os quatro meses restantes que teriam de ser rompidos, o Santos tenta encontrar alguma composição que possa ser interessante também para os mineiros. As conversas para a cessão de Eduardo Sasha aproximaram as diretorias, o que ajuda nessa tentativa.

Enquanto tenta encontrar esse denominador comum, o Peixe também avalia quais as possibilidade de arcar com o salário de Cazares, que chegaria próximo do teto do clube paulista. A cessão de direitos econômicos em uma eventual assinatura, diminuindo o pagamento de luvas, é uma alternativa.

Em campo, o técnico Cuca já deu o aval para a chegada do jogador por dois motivos: Cazares é um organizador de jogo que ele considera ainda não ter no elenco e o equatoriano traz uma variação para a batida de bola parada, um dos pontos fundamentais do trabalho do técnico.

Mais artigos abaixo

Cazares ainda poderia atuar na da América, principal objetivo santista na temporada, com uma razoável possibilidade de lucro devido aos seus 28 anos de idade.

Ele jogou apenas uma vez pelo Galo na temporada por culpa de problemas com lesão e falta de encaixe no modelo de jogo proposto por Sampaoli. Ao todo, são 41 gols marcados em 203 jogos pelo .