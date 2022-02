Santos procura Cruzeiro e busca empréstimo do zagueiro Maicon

O Santos fez uma abordagem ao Cruzeiro pelo zagueiro Maicon Roque, que tem contrato com o clube até dezembro de 2024. A ideia dos paulistas é buscar o defensor de 33 anos por empréstimo de uma temporada, conforme apurado pela GOAL. A equipe da Vila Belmiro se responsabilizaria pelo pagamento do salário na sua totalidade.

Os mineiros, a princípio, não pretendem liberá-lo. O clube gostaria de uma contrapartida para deixar o atleta sair. O Peixe descarta uma compensação financeira e estuda uma troca.

O clube da Vila Belmiro está disposto a ceder alguns atletas em troca da liberação do jogador, que tem três partidas sob o comando de Paulo Pezzolano nesta temporada. O veterano ainda se responsabilizou por uma assistência.

A busca do Santos por Maicon é um pedido do técnico Fábio Carille. Embora tenha seis zagueiros à disposição — Bauermann, Velázquez, Derick, Robson Reis, Kaiky e Luiz Felipe —, o treinador ainda quer mais um nome para reforçar o setor. Maicon é visto como um nome de experiência para a função.

Maicon aceitou uma redução de 50% de seu salário para seguir na Toca da Raposa II após a mudança de gestão no clube — Ronaldo Fenômeno comprou 90% das ações, e o presidente Sérgio Santos Rodrigues deixou de atuar diretamente no futebol do clube.

A informação sobre o interesse do Santos em Maicon Roque foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.