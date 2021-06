Por data festiva, Santos presenteia Neymar, Gabigol, Danilo e Alex Sandro na seleção

Departamentos de comunicação e marketing do Peixe homenageiam quarteto. Nesta terça (22), clube comemora dez anos do tri da Libertadores

O Santos presenteou Neymar, Gabigol, Danilo e Alex Sandro com camisas do clube, acompanhadas por uma carta do presidente Andrés Rueda. O Peixe aproveitou a passagem da seleção brasileira em São Paulo, em meio à disputa da Copa América, e enviou os presentes em uma ação dos departamentos de marketing e comunicação.

Neymar, do Paris Saint-Germain, e Gabigol, do Flamengo, publicaram imagens das camisas nas redes sociais. A dupla tem formado o ataque do Brasil do técnico Tite.

A carta enviada pelo presidente santista dizia o seguinte: 'É com satisfação que estamos entregando a você o nosso Manto Sagrado, a camisa que é tão exaltada no Mundo. Um time que já parou uma guerra e conquistou todos os títulos possíveis. Como nosso hino diz: De um passado e um presente só de glórias. Saudações Alvinegras".

Nesta terça-feira (22), o Santos comemora dez anos da conquista do tri da Libertadores.

Neymar, Danilo e Alex Sandro participaram daquela conquista.