Santos x Portuguesa Santista ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram em campo neste sábado (3), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe a Portuguesa Santista na tarde deste sábado (3), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela oitava rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da FPF no Youtube, na internet.

Apesar de ter perdido no jogo passado, o Santos se manteve na liderança do grupo 13, com 16 pontos. Já a Portuguesa Santista também vem de derrota e ficou na quarta posição, com 8 pontos.

Prováveis escalações

Santos: Gustavo, Matheus, Diogo, Robert, João Victor, Thiago, Renyer, Gustavo Henrique, Enzo, Bernardo e Fernando.

Portuguesa Santista: Lucas, Alan, João Vitor, Renan, Kayque, Iury, Marcos, Vitor, Yuri Serra, Patrick e Vitor Hugo.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Portuguesa Santista

Sem desfalques confirmados.

Quando é?