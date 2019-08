Santos pode superar sua maior sequência de vitórias no Brasileirão de pontos corridos

A equipe de Jorge Sampaoli já igualou o feito de 2004, com sete triunfos consecutivos; oitavo também marcaria maior invencibilidade desta edição 2019

Líder do Campeonato Brasileiro, o chega para enfrentar o , neste sábado (10), podendo fazer história: se chegar à oitava vitória consecutiva na Série A, a equipe treinada por Jorge Sampaoli terá a maior sequência de triunfos em sua história desde a adoção dos pontos corridos, em 2004.

A goleada por 6 a 1 aplicada sobre o , na 13ª rodada, marcou a sétima vitória consecutiva do neste Brasileirão, igualando o feito do time de 2004 – que seria campeã naquela temporada.

O time que contava com Léo, Elano, Ricardinho, Deivid e Robinho iniciou a sequência com triunfo sobre o , fora de casa, e encerrou a sequência contra o até ser derrotado pelo , que na 16ª rodada venceu por 1 a 0 dentro do Maracanã.

A atual sequência santista, a maior neste momento, também já igualou os sete triunfos consecutivos do entre a terceira e nona rodada, quando o Alviverde ocupava a liderança do Brasileirão. Ou seja: se bater o São Paulo, às 17h (de Brasília), dentro do Morumbi, o Peixe supera a sua melhor marca nos pontos corridos ao mesmo tempo em que estipula o maior número de vitórias consecutivas nesta edição do torneio.

A maior sequência de triunfos seguidos na história de uma edição do Campeonato Brasileiro pertence ao : em 1978, ano de título para o time de Campinas, o Bugre somou 11 vitórias seguidas – um caminho iniciado contra o Santos e que terminou com vitória justamente sobre o Palmeiras.