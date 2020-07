Santos 'perde' R$ 368 milhões por Neymar: Barcelona e o fim do caso de cinco anos

A ação corria no Tribunal Arbitral do Esporte desde 2015 e poderia render mais de R$ 300 milhões ao Peixe

Sete anos depois, a transferência que levou Neymar do Santos ao Barcelona ainda dá o que falar. Nos tribunais, entretanto, finalmente a história parece próxima de terminar.

Nesta terça-feira (7), o clube catalão anunciou em suas redes sociais que venceu uma disputa envolvendo o . A briga entre os dois ex-clubes do craque já corria a cinco anos no Tribunal Arbitral do Esporte.

Em 2015, dois anos depois de Neymar ser negociado com os Blaugranas, o Santos acionou a Fifa na justiça, alegando que o pai do jogador e o haviam cometido irregularidades na negociação.

Na época do negócio, o Barça anunciou a contratação do atleta por cerca de 57 milhões de euros, valor considerado baixo na época. Disso, apenas 17 milhões de euros ficaram com o , sendo que outros 40 ficaram para o pai do jogador, por meio de uma de suas empresas.

O processo, iniciado em 2015, cobrava este valor por entender que os pagamentos feitos pelo Barcelona à empresa de Neymar da Silva Santos, pai de Neymar Jr. - que ajudaram na contratação do jogador - deveriam constar no montante total do negócio. pic.twitter.com/8XyfbEqlbz — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) July 7, 2020

Posteriormente, foi descoberto que o Barcelona, na verdade, pagou cerca 86 milhões de euros pela negociação. Assim, o Santos entrou na justiça para tentar receber os 65 milhões de euros que haviam "ficado pelo caminho".

Caso ganhasse a causa, o clube paulista poderia receber mais de R$ 350 milhões dos Blaugranas. No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte decidiu que houve rescisão mútua entre Neymar e a equipe, o que significaria que o Peixe não foi prejudicado na negociação.

Após a decisão, o Santos também divulgou uma nota criticando o TAS e afirmando que ainda se sente lesado na negociação: