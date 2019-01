Santos pede para jogar no Pacaembu por dois meses por conta de reforma na Vila Belmiro

Peixe quer fazer a estreia no Paulistão contra a Ferroviária na Baixada e depois passar a jogar na capital

Em nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira (10), o Santos anunciou que solicitará à Federação Paulista de Futebol (FPF) a utilização do Pacaembu para os seus jogos em casa por um período de 60 dias, a partir de 20 de janeiro, por conta de reformas na Vila Belmiro.

"O Santos Futebol Clube está solicitando à Federação Paulista de Futebol (FPF) a transferência de seus jogos como mandante para o Pacaembu por período de 60 dias após a estreia contra a Ferroviária, marcada para o dia 19 de janeiro. A solicitação ocorre por conta de haver a necessidade da realização de manutenções de maior porte em determinados setores da Vila Belmiro, como a cobertura dos camarotes e revestimento da marquise, bem como algumas melhorias no entorno do gramado, especialmente atrás do gol da arquibancada do placar", diz a nota.



Assim, o Santos atuará na Vila Belmiro apenas na estreia da equipe no Paulistão, dia 19 de janeiro, contra a Ferroviária.

O principal problema que o Santos pode encontrar é na terceira rodada, quando a equipe enfrentará o São Paulo, enquanto o Corinthians receberá a Ponte Preta em Itaquera. Ambos os duelos estão marcados para o dia 27 de janeiro e a Polícia Militar deverá vetar a realização de ambos os jogos no mesmo dia na capital.