Santos x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Noite de clássico no Paulistão feminino! Santos e Palmeiras se enfrentam na noite desta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, do HBO Max, no streaming, e do Youtube da FPF, na internet.

Após estrear com vitória fora de casa, o Santos conta com o apoio de sua torcida para vencer o dérbi. Do outro lado, o Palmeiras vem de goleada na primeira rodada e busca o segundo triunfo consecutivo. Vale lembrar que as equipes protagonizaram a final do estadual na temporada anterior.

Prováveis escalações

Santos feminino: Jully, Tayla, eliana, Jane, Jourdan, Ana Carla, Adriana, Laura, Bianca, Tainá e Erika.

Palmeiras feminino: Amanda, Bia Zaneratto, Yamila, Juliete, Sabrina, Samia, Letícia, Andressa, Flavia, Lais e Rosario.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?