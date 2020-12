Santos x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (5), pela 24ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Classificado às quartas de final da Copa Libertadores, e se enfrentam neste sábado (5), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro .O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Palmeiras DATA Sábado, 5 de dezembro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo na TNT, Premiere, na TV fechada, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da classificação na Libertadores, Santos e Palmeiras voltam suas atenções para o Brasileirão.

Mirando o G-4 do torneio nacional após avançar na Liberta, o Santos não deve ter grandes novidades para o clássico contra o . O único desfalque do técnico Cuca é o volante Jobson, suspenso, além de Raniel e Sánchez, já no departamento médico.

Por outro lado, o Palmeiras não terá o técnico Abel Ferreira, que testou positivo para Covid-19. Desta forma, o auxiliar Vitor Castanheira comandará a equipe.

Além do português, Patrick de Paula, com lesão muscular, não entrará em campo.

Provável escalação do Santos: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.​

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Emerson Santos, Kuscevic e Matías Viña; Luan, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lucas Lima (Gustavo Scarpa), Willian e Gabriel Veron.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Santos Campeonato Brasileiro 24 de novembro de 2020 Santos 4 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Palmeiras Campeonato Brasileiro 6 de dezembro de 2020 16h (de Brasília) x Santos Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 16h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 3 x 0 -PR Campeonato Brasileiro 28 de novembro de 2020 Palmeiras 5 x 0 2 de dezembro de 2020

Próximas partidas