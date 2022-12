Santos x Palmeiras ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (17) pelo jogo de ida da decisão do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale a taça! Santos e Palmeiras entram em campo na noite deste sábado (17), às 19h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista feminino. A volta está marcada para o dia 21, no Allianz Parque. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do SporTV, na TV fechada, do Estádio TNT Sports, do Eleven Sports, do Paulistão Play e do Youtube da FPF, na internet.

O Santos chega à grande descisão do estadual após encerrar a primeira parte do campeonato na terceira posição, com oito vitórias, um empate e duas derrotas. Na semifinal, o Peixe bateu o São Paulo por duas vezes: 1 a 0 e 3 a 2.

Já o Palmeiras encerrou o primeiro turno do Paulistão na liderança, com nove vitórias, um empate e uma derrota. Na disputa da outra semi, o Verdão se classificou após um empate (4 a 4) e um triunfo sobre a Ferroviária (1 a 0).

Prováveis escalações

Escalação do provável Santos feminino: Camila, Gi Fernandes, Tayla, Kaká, Bia Menezes, Brena, Ana Carla, Thaisinha, Jane, Fernanda e Cristiane.

Escalação do provável Palmeiras feminino: Amanda, Bruna, Poliana, Day Silva, Julia, Duda, Ary, Camilinha, Bia, B. Brasil e Andressinha.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de dezembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: estádio Bruno José Daniel, Santo André - SP