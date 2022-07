Santos ouviu "não" de Zanotta antes de acerto com novo diretor de futebol

Outros nomes também foram procurados pelo presidente Andrés Rueda após a saída de Edu Dracena do cargo de executivo de futebol

O Santos tentou a contratação do executivo de futebol André Zanotta, atualmente no Dallas FC, dos Estados Unidos, antes do acerto com Newton Drummond para o cargo. A situação, contudo, não deu certo na ocasião.

A GOAL apurou que o dirigente do clube estadunidense foi procurado logo depois do pedido de demissão de Edu Dracena. À época, Zanotta se recusou a assumir o clube da Vila Belmiro, o qual já defendeu entre maio de 2021 e junho de 2015.

A decisão de Zanotta foi permanecer no futebol dos Estados Unidos. Ele acredita na força do esporte local e confia principalmente no trabalho que pode fazer à frente do Dallas FC na MLS (Major League Soccer).

Mais artigos abaixo

O executivo chegou ao Dallas FC em janeiro de 2019 e, desde então, trabalha ativamente na contratação e venda de atletas. O dirigente não pensa em voltar ao Brasil no momento.

Além dele, outros nomes foram procurados e se recusaram a ir para a Vila Belmiro: Paulo Pelaipe, Emerson Leão, Ricardo Moreira, Bruno Costa e Paulo Bracks estiveram em pauta. Todos deram uma resposta negativa para o clube.

Sem acerto com os prediletos no mercado da bola, a diretoria chegou a um acordo com Newton Drummond, que tem passagem pelo Internacional. A sua contratação é para o período da gestão de Andrés Rueda, que se encerra em dezembro de 2023.