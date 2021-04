Santos ouve Lazio desautorizar proposta de 12,5 milhões de euros por Kaio Jorge; veja documento

Peixe consulta clube italiano, que não confirma autorização para oferta enviada por Veselinka Vesna, da empresa de agenciamento "Lions Sports"

O Santos recebeu um documento de uma suposta proposta da Lazio com logo do clube no valor de 12,5 milhões de euros (R$ 83,1 milhões) por Kaio Jorge enviada em nome de Veselinka Vesna Bojanic, da "Lions Sports", empresa de agenciamento de atletas. No entanto, o Peixe consultou a Lazio e ouviu os italianos desautorizarem a proposta. O clube da Vila Belmiro, portanto, não considerou a oferta válida. Posteriormente, os próprios italianos informaram em seu site oficial que o documento é falso.

A Goal teve acesso ao documento datado de 7 de abril que foi enviado ao Santos (veja abaixo).

Santos recebeu documento de proposta com logo da Lazio no valor de 12,5 milhões de euros por Kaio Jorge.

O documento é assinado por Veselinka Vesna, da empresa de agenciamento "Lions Sports".

Peixe consultou a Lazio, que desautorizou a oferta.

No documento, há o oferecimento de 20% de uma venda futura ao Peixe. A oferta de 12,5 milhões de euros por Kaio Jorge é descrita para ser paga da seguinte maneira:

8 milhões de euros em junho;

2,5 milhões de euros em março de 2022;

2 milhões de euros em julho de 2022.

Por fim, há a informação de que a proposta seria válida até o último dia 12 de abril.

Em seu site, a equipe de Roma informou neste sábado que "No que diz respeito às notícias que circulam sobre o interesse pelo jogador de Kaio Jorge, a SS Lazio anuncia que os documentos publicados na web parecem ser falsos e falsificados. O clube brasileiro Santos, com quem temos relações históricas consolidadas pelas inúmeras operações conjuntas, já foi informado da situação. A Lazio determinou que seus advogados ajam para proteger o clube na Justiça."

O Santos não considerou abrir uma negociação sem a garantia da Lazio de que essa era uma proposta real e não teve confirmação dos italianos nesse sentido. O clube enxergou o movimento como uma tentativa de empresários em fomentar a venda de Kaio Jorge atrelando a negociação a uma intermediação específica. Se fosse confirmada, o Peixe consideraria bom o valor da oferta pelo atacante que tem contrato até dezembro.

Nesse contexto, o Santos tenta uma renovação do contrato de Kaio Jorge, mas os oito meses restantes de vínculo diminuem a margem de negociação. Uma alternativa analisada pelos dois lados é acertar uma venda do atacante para o meio deste ano, para que Kaio Jorge não saia de graça e o Peixe receba algum dinheiro. Isso porque a partir do fim de junho o atacante poderia assinar um pré-contrato e sair sem custos da Vila Belmiro no fim do vínculo. Mas esse não é o desejo do atleta.

Kaio Jorge é monitorado por clubes da Europa, em países como Itália, França e Alemanha, mas o clube descarta ter recebido uma oferta oficial de venda neste momento. A proposta do Santos de renovação do contrato valorizaria o atleta financeiramente e é considerada boa nos bastidores. Belmiro.