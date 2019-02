Santos oferece zagueiro como garantia por Cueva, diz TV

O clube da Vila Belmiro utilizou Lucas Veríssimo para trazer o peruano

Para contratar o peruano Christian Cueva, o Santos precisou dar os direitos econômicos do zagueiro Lucas Veríssimo como garantia para o Krasnodar. Foi este o motivo que levou a equipe russa a aceitar a oferta de R$ 26 milhões parcelados em quatro vezes.

Segundo noticiado pela Fox Sports, ao ver o Spartak de Moscou interessado no santista, o Krasnodar passou a olhar com mais atenção para Lucas Veríssimo. Destaque do São Paulo entre 2016 e 2018, o meia peruano não fez sucesso na Rússia e desejava retornar ao futebol sul-americano. Ele é esperado na capital paulista.

Cueva, que teve a contratação aprovada por Jorge Sampaoli, será jogador do Santos por cinco temporadas e o São Paulo ainda vai abocanhar 10% do valor pago ao Krasnodar. O peruano de 27 anos terá salário aproximado de R$ 600 mil, quase o dobro em relação ao teto salarial de R$ 350 mil do clube.