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O Santos nomeou Neymar pai como seu novo diretor executivo, com efeito imediato e contrato inicial até o fim de dezembro. O acordo do empresário de 61 anos prevê renovação automática para o mandato de 2027 a 2029 caso o atual presidente, Marcelo Teixeira, vença a eleição do clube no mês que vem.

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Cargo executivo reforça a estrutura de comando do clube

Noticiada pela primeira vez na sexta-feira pelo jornalista Lucas Musetti e posteriormente confirmada pela ESPN Brasil, a nomeação coloca Neymar Sr diretamente abaixo de Teixeira na estrutura de comando do clube. Internamente, a medida representa uma clara demonstração de apoio da família do atacante à atual gestão, embora Teixeira ainda não tenha anunciado formalmente sua candidatura à eleição de 12 de dezembro.

Apesar do cargo executivo de alto escalão, o recém-chegado não vai interferir nas atribuições do diretor de futebol Alexandre Mattos, que mantém controle total sobre as operações esportivas.

Comunicado oficial detalha duas funções

Ao confirmar a chegada do dirigente de 61 anos na tarde de sexta-feira, o clube afirmou em comunicado oficial: “[Neymar Sr] vai colaborar diretamente com a gestão do clube, participando da supervisão e da integração de diferentes áreas, incluindo futebol, marketing e novos negócios.

“Além das funções como CEO, Neymar Sr também será presidente do Instituto Meninos da Vila, que terá como foco a descoberta de novos talentos e a aproximação com ídolos do clube.”

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Parceria comercial permite derrubar proibição de transferências

Antes de assumir formalmente o cargo na diretoria, o empresário já havia estabelecido vínculos financeiros estreitos com o clube brasileiro por meio de sua agência, a NR Sports. Recentemente, sua empresa viabilizou um aporte imediato de R$ 12 milhões (£ 1,6 milhão / $ 2,1 milhões), que permitiu ao Peixe quitar uma dívida vencida com o clube francês AS Monaco e derrubar uma proibição de transferências imposta pela Fifa.

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Em troca da ajuda financeira, a diretoria cedeu espaços de patrocínio na camisa, que depois foram vendidos no mercado publicitário. Além disso, a NR Sports e outros parceiros comerciais estão ajudando a financiar um projeto de R$ 13,5 milhões (£ 1,8 milhão / 2,3 milhões), com custo de R 4,5 milhões (£ 600 mil / $ 780 mil) por gramado, para modernizar três campos na Vila Belmiro e no centro de treinamento.

Reforma dos gramados antecede retorno aos jogos nacionais

A empresa especializada em gramados World Sports já recebeu autorização para começar a substituir o primeiro gramado de treinamento em 20 de novembro, enquanto o elenco principal disputa seus últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Após a pausa para os compromissos das seleções em novembro, o Santos volta a jogar no torneio nacional fora de casa contra o Coritiba, em 18 de novembro.

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Fora de campo, as atenções continuarão voltadas para a eleição presidencial de 12 de dezembro, que definirá se a passagem de Neymar Sr pelo cargo se estenderá até 2029.