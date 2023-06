Santos x Newell's Old Boys ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela quinta rodada da fase do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

Em situação delicada, o Santos enfrenta o Newell's Old Boys na noite desta terça-feira (6), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e no Star+, no straming.

Em terceiro lugar do grupo com 4 pontos, o Santos entra em campo precisando ganhar para seguir com chances de classificação. O Peixe, entretanto, vive um mau momento na temporada e não vence há seis jogos (três derrotas e três empates). O Alvinegro não terá Joaquim disponível, já que o zagueiro cumpre suspensão, enquanto Gabriel Inocêncio não está inscrito.

O Newell's Old Boys, por outro lado, é o líder da chave, com 12 pontos, e já conquistou a vaga para a próxima fase. O time argentino, entretanto, quer pontuar para manter a invencibilidade.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Luiz Felipe e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta e Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza e Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde e Ramiro Sordo.

Desfalques

Santos

Gabriel Inocêncio não está inscrito, enquanto Joaquim cumpre suspensão.

Newell's Old Boys

Sem desfalques confirmadas.

Quando é?