Santos negocia patrocínio para omoplata da camisa

Peixe tem conversas com empresas do ramo de apostas para ocupar lugar vago na camisa

O Santos negocia um novo patrocinador para a omoplata da camisa. O espaço está vago desde a saída da empresa "Casa de Apostas", cujo contrato se encerrou no fim de fevereiro.

A Goal apurou que há conversas justamente com empresas do ramo de apostas e esse é o segmento no qual a diretoria acredita neste momento para ocupar essa parte vazia do uniforme. Entre os clubes da Série A do Brasileiro, o Peixe é um dos que atualmente não tem um parceiro desse setor.

Uma outra possibilidade de empresa ligada a planos de saúde foi cogitada como patrocínio do Santos no começo deste ano. À época, não houve evolução nas conversas.

No fim de março, o Santos fechou um acordo de patrocínio master com a "SumUP", após dois anos do espaço vazio na camisa. O contrato foi acertado até o fim de 2021.

Em dificuldade financeira, o Peixe busca maneiras de receber novas receitas. O clube vendeu Soteldo ao Toronto FC mesmo sem receber dinheiro na negociação para quitar a dívida com o Huachipato e ficar livre de eventual punição da Fifa.