Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 22º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ge tv no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, o Santos busca ampliar a boa fase para permanecer fora da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, com 36 pontos, o Peixe está apenas um ponto à frente do Vitória, primeiro time dentro do Z-4.

Por outro lado, o Mirassol aparece na 4ª colocação, com 59 pontos, e pode garantir vaga na Libertadores de 2026. Para isso, precisa vencer na Vila Belmiro. No momento, a equipe tem sete pontos de vantagem sobre o Botafogo, sexto colocado. Vale lembrar que os cinco primeiros colocados garantem classificação direta para a fase de grupos.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal (Rollheiser), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar. Técnico: Vojvoda.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (Guilherme Marques); Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Desfalques

Santos

Alexis Duarte está com a seleção paraguaia.

Mirassol

Edson Carioca segue no departamento médico.

Quando é?

Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025

quarta-feira, 19 de novembro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis