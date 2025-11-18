+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoSantos
team-logoMirassol
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do 22º jogo de Neymar no Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, da ge tv no YouTube e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, o Santos busca ampliar a boa fase para permanecer fora da zona de rebaixamento. Em 16º lugar, com 36 pontos, o Peixe está apenas um ponto à frente do Vitória, primeiro time dentro do Z-4.

Por outro lado, o Mirassol aparece na 4ª colocação, com 59 pontos, e pode garantir vaga na Libertadores de 2026. Para isso, precisa vencer na Vila Belmiro. No momento, a equipe tem sete pontos de vantagem sobre o Botafogo, sexto colocado. Vale lembrar que os cinco primeiros colocados garantem classificação direta para a fase de grupos.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías (Zé Ivaldo), Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal (Rollheiser), Guilherme (Robinho Jr.) e Neymar. Técnico: Vojvoda.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon (Daniel Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Shaylon (Guilherme Marques); Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Escalações de Santos x Mirassol

SantosHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-3

Home team crestMIR
77
G. Brazao
27
Ze Ivaldo
33
Souza
98
A. Frias
18
Igor Vinicius
5
J. Schmidt
15
Willian Arao
6
Ze Rafael
22
A. Barreal
19
L. Diaz
10
Neymar
22
Walter
34
Joao Victor
19
Lucas Ramon
6
Reinaldo
3
Jemmes
8
Danielzinho
27
Gabriel
21
J. Aldo
17
C. Renato
77
A. Batista
11
Negueba

4-3-3

MIRAway team crest

SAN
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Vojvoda

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

Desfalques

Santos

Alexis Duarte está com a seleção paraguaia.

Mirassol

Edson Carioca segue no departamento médico.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 19 de novembro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP 

Retrospecto recente

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

SAN

Outros

MIR

2

Vitórias

2

Empates

1

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0