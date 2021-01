Santos já rebaixou o Botafogo uma vez e praticamente repete o feito

Peixe rebaixou o Alvinegro Carioca em 2014, com vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro à época, e praticamente repetiu feito na tarde deste domingo (17)

A oito rodadas do fim do Brasileirão, o foi derrotado por 2 a 1 pelo e se vê muito distante da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O revés ocorrido na Vila Belmiro deixa o time muito perto de um novo rebaixamento na competição nacional.

Com 23 pontos conquistados, o Alvinegro Carioca está nove atrás do , primeiro fora da zona de descenso, mas tem um jogo a mais que o adversário. A situação deixa o time de General Severiano praticamente fora da disputa pela manutenção na elite do futebol brasileiro.

Curiosamente, a queda mais recente do time carioca ocorreu após uma derrota para o Santos. Em 30 de novembro de 2014, o Bota foi derrotado por 2 a 0 pelo time paulista e teve a queda sacramentada na ocasião. Leandro Damião fez os dois gols do triunfo santista na ocasião.

O jogo daquele ano era válido pela 37ª rodada do Brasileirão. À época, o Botafogo somava apenas 33 pontos conquistados. O péssimo rendimento em campo fez com que o time chegasse à penúltima rodada do torneio com poucas chances de permanência.

O cenário da atual temporada é muito parecido. Com 23 pontos em 30 partidas, a equipe tem 25,55% de aproveitamento neste momento do torneio e amarga a lanterna do Brasileirão. A equipe foi ultrapassada pelo nesta rodada. Os paranaenses bateram o em pleno São Januário na noite desse sábado (16).