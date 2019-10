Santos irá aproveitar atleta punido por doping em 2020; relembre o caso

Diogo Vitor será aproveitado pelo clube da Vila Belmiro na próxima temporada. Ele atestou positivo para cocaína em exame antidoping

Paulo Autuori, superintendente de futebol do , confirmou o retorno de Diogo Vitor ao clube em 2020. O atleta cumpriu suspensão de um ano e meio por uso de cocaína.

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quarta-feira, o dirigente informou que pretende usar o garoto, que se ausentou por um longo período do esporte em âmbito profissional.

"Diogo Vitor será reaproveitado. Não estou acostumado a desistir das pessoas. Diogo Vitor é um talento. Falar em talento você tem de falar de uma maneira muito clara, é raridade isso. Clube tem de tomar cuidado, porque tem a maior referência que é o Pelé. Estaremos juntos com ele, vamos criar um plano de trabalho. Ele não estará no grupo amanhã, mas fará um trabalho para começar no elenco em 2020", declarou.

Diogo Vitor foi flagrado em exame antidoping em 21 de março de 2018, pelas quartas de final do . No julgamento, ele recebeu pena de 18 meses sem poder atuar.

O atleta tem contrato com o Santos até 16 de fevereiro de 2021. No período da suspensão, ele foi proibido de treinar nas instalações do Santos e também de ser remunerado.