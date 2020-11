Santos x Internacional: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 21ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando se manter na liderança, o recebe o neste sábado (14), às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, na TV aberta, além dos canais TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Internacional DATA Sábado, 14 de novembro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

t Foto: Divulgação Santos

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, na TV aberta, além dos canais TNT e Premiere, na TV fechada. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Muito desfalcado por conta do surto de Covid-19, o Santos se prepara para receber o Internacional, apesar de ter pedido o adiamento da partida.

Mais times

Com Cuca internado, a equipe será novamente comandada pelo auxiliar Marcelo Fernandes e do preparador físico Omar Feitosa.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Para o duelo, o terá o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão no empate com o RB por 1 a 1, enquanto Diego Pituca, Jobson, Jean Mota, João Paulo, Madson e Lucas Veríssimo, estão com coronavírus, assim como Alison, Alex, Sandry e Vladimir.

Já o Internacional busca se manter na liderança do Brasileirão, após a derrota para o América-MG, na Copa do Brasil.

O técnico Abel Braga terá três ausências: Patrick, com edema muscular na coxa direita, além de Rodrigo Moledo, com pubalgia na região abdominal, e Heitor, expulso contra o na última rodada.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Santos: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Ivonei, Lucas Lourenço (Guilherme Nunes) e Arthur Gomes; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, D'Alessandro (Maurício ou Peglow) e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 0 Santos Copa do 4 de novembro de 2020 RB Bragantino 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -PR x Santos Campeonato Brasileiro 21 de novembro de 2020 19h (de Brasília) x Santos 24 de novembro de 2020 19h15 (de Brasília)

INTERNACIONAL

VJOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 2 Coritiba Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 Internacional 0 x 1 11 de novembro de 2020

Próximas partidas