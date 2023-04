Equipes se enfrentam neste domingo (30), pela nona rodada; veja como acompanhar na internet

Santos e Internacional se enfrentam na tarde deste domingo (30), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Santos TV, no YouTube.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Santos está na sétima posição, com 14 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Por outro lado, o Internacional está com 19 pontos e vem de quatro vitórias seguidas.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma duas vitórias, contra uma do Santos, além de um empate.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Santos feminino: Camila; Gi Fernandes, Kaká, Camila Martins e Bia Menezes; Brena, Yaya, Thaisinha e Ketlen; Fabi Simões e Crisitane; Técnico: Kleiton Lima.

Internacional feminino: Gabi Barbieri; Roberta, Bruna Benites, Haas e Tamara; Zoio, Capelinha e Pati; Sandoval, Belen Aquino e Priscila; Técnico: Maurício Salgado.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?