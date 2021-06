Santos ignora prazo, e Jean Mota tenta 'salvar' proposta do futebol turco

Alanyaspor, da Turquia, deseja Jean Mota e apresentou proposta à vista há uma semana. Peixe tinha 48 horas para se manifestar, mas ingnorou prazo

O Alanyaspor, da Turquia, enviou uma proposta à vista para o Santos pela aquisição de Jean Mota, de 27 anos. O valor é tratado em sigilo, mas há o interesse dos turcos em contratá-lo. A informação sobre a oferta foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A reportagem apurou que os números foram enviados à Vila Belmiro há uma semana. Na ocasião, o documento pedia que os paulistas respondessem em até 48 horas após a apresentação formal dos valores, o que não aconteceu. A diretoria santista ignorou a solicitação feita pelos turcos.

Depois de a cúpula santista ignorar a oferta pelo meio-campista, o estafe do jogador tenta "salvar" o que é tratado como a sua independência financeira. A oferta salarial é elevada e agrada ao atleta. Entretanto, os santistas não veem como uma negociação vantajosa neste momento.

Nesta temporada, ele tem sido constantemente utilizado no time da Vila Belmiro. O jogador fez 23 partidas, sendo 19 na condição de titular e marcou dois gols. Ele esteve entre os prediletos do treinador, inclusive, na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no último fim de semana.