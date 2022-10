Santos x Ibrachina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão sub-20

Times se enfrentam nesta quarta-feira (12), pelas quartas de final do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Ibrachina nesta quarta-feira (12), às 14h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pelo jogo de volta das quartas de final do Paulistão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports e do Youtube da FPF, na internet.

Após perder a partida de ida por 3 a 0, o Peixe entra em campo precisando vencer por quatro gols de diferença para avançar direto, ou por três para levar a decisão aos pênaltis. Já o Ibrachina tem a vantagem do empate, ou pode ainda perder por até dois gols.

Escalações:

Escalação do provável IBRACHINA: Kaue, Samuel, Yago, Leonardo, Pablo, Flavio, Gabriel, Marcus Vinicius, Jucelio, Robson e Jhonnatan.

Escalação do provável SANTOS: João Vitor, Derick, Kevyson, Carlos Eduardo, Hyan, Jair Paula, Miguel, João Victor, Enzo, Ivonei e Fernando.

Desfalques

Santos

O Peixe entra em campo sem desfalques confirmados.

Ibrachina

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: CT Rei Pelé, Santos - SP