Rodrygo: Gramado “cheio de lama” e marcação forte atrapalharam

O jovem destaque da equipe praiana avaliou o empate sem gols com o Corinthians, neste domingo (10)

Apesar do empate sem gols, Corinthians e Santos fizeram um bom jogo neste domingo (10), no clássico válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Finalizado o duelo, o jovem Rodrygo, que entrou no decorrer da partida, citou a força da marcação corintiana e um gramado um pouco mais lamacento para explicar o resultado.

"A gente esperava toda essa dificuldade. Estamos jogando na casa deles, sempre foi assim. Eles sempre foram muito fortes aqui dentro. Foi dentro do esperado", afirmou para o Premiere FC o jovem ponteiro, já negociado com o Real Madrid.

Final de Clássico Alvinegro na Arena. O Peixão empata em 0x0 com o Corinthians! pic.twitter.com/Jif2P27t0L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 10 de março de 2019

"Acho que o gramado também está muito diferente do que era no ano passado, tá cheio de lama, estranho. Acho que ali no meio ficava ruim para jogar e eles marcaram forte também, por isso dificultou", finalizou.

Com o resultado, o Peixe se mantém na liderança do Grupo A, com 23 pontos e invicto em clássicos disputados em 2019. O próximo duelo do time treinado por Jorge Sampaoli será nesta sexta-feira (15), contra o Grêmio Novorizontino.