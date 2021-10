Santos x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), pela 23ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), em jogo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Fluminense DATA Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Bruno Raphael (GO)

Quarto árbitro: Paulo Cesar Francisco (SP)

VAR: Elmo Alves Resende (GO)

Auxiliar VAR: Ciro Chaban (DF)

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira, na Vila Belmiro. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na zona de rebaixamento com duas derrotas e um empate, o Santos entra em campo pressionado pela vitória nesta quarta-feira.

Com o aumento da cobrança, o técnico Fábio Carille deve realizar algumas mudanças na equipe titular e utilizar o esquema com três zagueiros.

Sem Camacho, suspenso e com desconforto no músculo posterior da coxa direita, o volante se junta a Jobson. Robson e Marcos Guilherme podem entrar.

Já o Santos chega embalado com duas vitórias consecutivas, uma delas contra o rival Flamengo por 3 a 1.

Apesar de Fred ter retornado aos treinamentos, a tendência é que ele não viaje com o grupo.

Já Bobadilla, liberado para acompanhar o nascimento da filha na Argentina, está de volta.

O duelo ainda marcará o reencontro do zagueiro David Braz com o Peixe na Vila Belmiro.

"A Vila, eu já falei muitas vezes… Hoje, por conta das reformas, cabem umas 20, 25 mil torcedores, mas quando enche, inflama, ela fica até mais barulhenta do que 40, 50, 60 mil no Maracanã. É um estádio que conheço muito bem, fui feliz lá. A gente sabe da importância desse jogo. O Santos vem de um momento delicado, de uma derrota, pressionado. E a gente está num bom momento, mas a gente não pode achar que, por conta disso, já conseguiu o nosso resultado. A gente vai ter que correr bastante, se dedicar bastante. Vamos trabalhar hoje e eu tenho certeza que o Marcão já vai falar com a gente dessas dificuldades que vamos encontrar, que, daqui para frente, é decisão para todas as equipes, tanto as que estão lá embaixo, tanto as que estão querendo uma vaga para a Libertadores, ou também briga de título. Vamos ter que nos preparar bastante porque vamos enfrentar uma grande equipe que é sempre muito difícil quando joga em sua casa", afirmou.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Robson, Emiliano Velázquez e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla (John Kennedy).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Santos Brasileirão 18 de outubro de 2021 Santos 0 x 2 América-MG Brasileirão 23 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Santos Brasileirão 30 de outubro de 2021 18h (de Brasília) Santos x Palmeiras Brasileirão 7 de novembro de 2021 16h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Fluminense Brasileirão 17 de outubro de 2021 Fluminense 3 x 1 Flamengo Brasileirão 23 de outubro de 2021

Próximas partidas