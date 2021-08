Santos x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos enfrenta o Flamengo neste sábado (28), às 19 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado na Vila Belmiro, terá arbitragem de Braulio da Silva, de Santa Catarina, com assistências de Bruno Boschilia e Nailton Junior. No VAR, Rodolpho Toski, do Paraná.

Embalado com a goleada aplicada sobre o Grêmio no meio da semana pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão buscando entrar no G-4, enquanto o Santos, foi derrotado pelo Athletico-PR, e agora busca reencontrar o caminho da vitória após três empates seguidos na Série A.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Bruno Henrique, com uma lesão na coxa direita. Michael pode aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Santos, com apenas 22 pontos em 17 jogos, busca a recuperação no Brasileirão, depois de uma vitória e três empates consecutivos.

Com Com Kaiky fora, espera-se que Wagner Leonardo entre em campo. Marinho segue fora.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Filipe Luis, Léo Pereira, Viana, Isla; Diego, Arão; Michael, De Arrascaeta, Everton Ribeiro; Gabriel Barbosa.

Veja informações da partida!

Foto: Divulgação Santos Jogo: Santos x Flamengo Quando e que horas? Sábado, 28 de agosto de 2021, às 19h (de Brasília). Local: Vila Belmiro - Santos, SP.

Qual é o número do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 2 x 2 Internacional Brasileirão 22 de agosto de 2021 Athletico-PR 1 x 0 Santos Copa do Brasil 25 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Santos Brasileirão 4 de setembro de 2021 21h (de Brasília) Santos x Bahia Brasileirão 11 de setembro de 2021 21h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Flamengo Brasileirão 22 de agosto de 2021 Grêmio 0 x 4 Flamengo Copa do Brasil 25 de agosto de 2021

Próximas partidas