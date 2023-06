Santos x Ferroviária ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais o Paulista feminino

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), pela sexta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Ferroviária se enfrentam na noite desta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela quinta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Facebook da Centauro, na internet.

Vindo de derrota em clássico, o Santos acabou caindo para o quinto lugar do estadual, com 10 pontos. Já a Ferroviária goleou na rodada passada e assumiu a vice-liderança, também com 10.

Prováveis escalações

Santos feminino: Camila, Camila Aguiar, Brena, Ketlen, Thais, Cristiane, Reina, Beatriz, Vitoria, Taina e Fabiana.

Ferroviária feminino: Karen, Daiana, Nicoly, Larissa, Patricia, Eudimilla, Jessica, Ana Luiza, Mylena, Suzane e Gessica.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Não há desfalques confirmados.

Quando é?