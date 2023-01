Santos x Ferroviária ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo reencontrar a vitória, o Santos enfrenta a Ferroviária na noite deste sábado (28), no Canindé, às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, na internet.

Em crise e sem vencer há três jogos, o Santos - terceiro colocado do grupo A com 5 pontos - chega pressionado para o jogo deste sábado. Jogadores e diretores do clube tiveram uma conversa com uma torcida organizada na porta do CT Rei Pelé. Os torcedores cobraram, além de melhores resultados, contratações e um "time competitivo" prometido pelo presidente Andrés Rueda.

Em situação parecida está a Ferroviária, que venceu na estreia, mas perdeu os outros três jogos seguidos. O mau início no campeonato culminou na demissão do técnico Vinícius Munhoz e na contratação de Elano para o seu lugar. A Locomotiva está na terceira posição do grupo C com 3 pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santos: João Paulo; Nathan (João Lucas), Messias, Eduardo Bauermann (Maicon) e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry e Carabajal; Ângelo (Mendoza), Marcos Leonardo e Soteldo.

Escalação do provável Ferroviária: Saulo; Heitor, Ronaldo Alves, Léo Santos e Tito; Pablo Gabriel, Rafael Costa e Álvaro; John Kennedy, Ytalo e Douglas Coutinho.

Desfalques

Santos

Felipe Jonatan, Alex Nascimento, Pedrinho Scaramussa e Ed Carlos seguem no departamento médico.

Ferroviária

Matheus Lucas e Sánchez estão lesionados.

Quando é?